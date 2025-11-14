Delhi Blast मामले में बड़ी कार्रवाई: पुलवामा में आतंकी उमर नबी का घर IED से उड़ाया गया
डिजिटल डेस्क। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुई कार बम विस्फोट की घटना में सुरक्षा एजेंसियों ने कठोर कदम उठाया है। मुख्य आरोपी आतंकी डॉ. उमर नबी के पुलवामा स्थित आवास को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।
यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर प्रशासन और दिल्ली पुलिस के संयुक्त अभियान में की गई। इस आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी।
