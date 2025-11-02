मेरी खबरें
    राजस्थान में धार्मिक यात्रा कर लौट रही बस हादसे का शिकार, 18 लोगों की मौत

    Major Road Accident in Rajasthan : राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, एक बस ने खड़े ट्रेलर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटना में करीब 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं, कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 09:49:13 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 10:39:49 PM (IST)
    राजस्थान में धार्मिक यात्रा कर लौट रही बस हादसे का शिकार, 18 लोगों की मौत
    राजस्थान में धार्मिक यात्रा कर लौट रही बस हादसे का शिकार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, एक बस ने खड़े ट्रेलर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटना में करीब 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं, कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। बताया जा रहा है कि हादसा जयपुर से 400 किलोमीटर दूर फलौदी जिले के पास हुआ है।

    बीकानेर से सूरसागर जा रहे थे यात्री

    खबरों के अनुसार, सभी लोग बीकानेर के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक कोलायत के दर्शन करने पहुंचे थे। वहां से सभी जोधपुर के पर्यटन स्थल सूरसागर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हालांकि, हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद राज्य के सीएम भजन लाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताया है।


