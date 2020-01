Makar Sankranti 2020 : गुजरात में Statue of Unity पर जबरदस्त पतंगबाजी, पीएम मोदी ने शेयर की तस्वीरें

देशभर में Makar Sankranti की धूम है। गुजरात को पूरी तरह इसके रंग में रंगा हुआ है। यहां जगह-जगह पतंगबाजी के जबरदस्त नजारे देखने को मिल रहे हैं। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवडिया स्थित सरदार सरोवर बांध में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' की शानदार तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। यहां पतंगबाजी के बीच सरदार पटेल की प्रतिमा का नजारा देखते ही बन रहा है। इस बीच, देश के विभिन्न हिस्सों से Makar Sankranti की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदियों में डूबकी लगा रहे हैं और दान कर रहे हैं। देखे फोटो और वीडियो -

Gujarat: Harvest festival of Uttarayan was celebrated in the state yesterday. People flew kites as a part of the celebration. Visuals from the 'Statue of Unity' at Sardar Sarovar Dam in Kevadia. (Pic courtesy: PM Narendra Modi's Instagram page) pic.twitter.com/MAGOzHwDFF — ANI (@ANI) January 15, 2020

तमिलनाडु: मदुरै के अवनीपुरम में जल्लीकट्टू की प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। 700 बैल और 730 बुल कैचर इसमें भाग ले रहे हैं। देखें वीडियो

#WATCH Tamil Nadu: #Jallikattu competitions have begun in Madurai's Avaniyapuram. 700 bulls and 730 Bull Catchers are participating in it. pic.twitter.com/jMdwRG45gN — ANI (@ANI) January 15, 2020

वाराणसी: मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्थान करते श्रद्धालु

Varanasi: Devotees offer prayers and take holy dip in river Ganga on the occasion of #MakarSankranti. pic.twitter.com/qcazBU46Uc — ANI UP (@ANINewsUP) January 15, 2020

तमिलनाडु में पोंगल का जश्न जारी

Tamil Nadu: People celebrate the festival of #Pongal at St. Thomas Cathedral Basilica in Chennai. pic.twitter.com/kY7YTZVSR9 — ANI (@ANI) January 15, 2020

Posted By: Arvind Dubey