'लड़कियों को रात में नहीं घूमना चाहिए...', दुर्गापुर गैंगरेप पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP ने साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म (Durgapur Gang Rape Case) की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने रविवार को इस घटना पर बोलते हुए कहा कि बंगाल सरकार ऐसे अपराधों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित कॉलेज प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। ममता ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं और राज्य सरकार पीड़िता को हर संभव न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि छात्रा रात 12.30 बजे कॉलेज परिसर के बाहर कैसे निकली, यह जांच का विषय है। उन्होंने सवाल उठाया कि उसे इतनी रात में बाहर जाने की अनुमति किसने दी। ममता ने कहा, “यह घटना वन क्षेत्र के पास हुई है। ऐसे इलाकों में सुरक्षा को लेकर और सावधानी बरतनी चाहिए।”
उन्होंने छात्राओं से अपील की कि वे रात में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। हालांकि ममता ने स्पष्ट किया कि यह किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सलाह है। उन्होंने कहा, “सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। यह सिर्फ एक अपील है, कोई आदेश नहीं।”
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस घटना में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। “बंगाल में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा,” ममता ने कहा।
ममता बनर्जी ने इस दौरान अन्य राज्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों जैसे ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मणिपुर में दुष्कर्म पीड़िताओं के साथ अमानवीय व्यवहार होता है, जबकि बंगाल में ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा, “अन्य राज्यों में पीड़िता को कोर्ट ले जाने से पहले जलाने की कोशिश की जाती है। बंगाल में ऐसा कभी नहीं होगा। यहां कानून और न्याय व्यवस्था मजबूत है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी कॉलेजों को छात्रों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए एक सख्त निगरानी प्रणाली होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में गंभीर है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। इसी बीच पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई और BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ममता पर जमकर निशाना साधा है।
पश्चिम बंगाल बीजेपी ने पोस्ट किया, 'यह बात किसी आम नागरिक ने नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही है। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता को ही दोषी ठहराया हो। पार्क स्ट्रीट से लेकर कामदुनी, आरजी कार, हंसखली, संदेशखली और अब दुर्गापुर तक, ममता बनर्जी ने पीड़िता को ही दोषी ठहराया है।
उन्होंने पश्चिम बंगाल के साथ क्या किया है, एक ऐसा राज्य जो कभी अपनी प्रगति और दूरदर्शी सोच के लिए जाना जाता था।'
साथ ही गौरव भाटिया ने भी CM के बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होने लिखा, 'एक मुख्यमंत्री जो लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय, उन्हें रात में बाहर न निकलने की सलाह देती है, उसे पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लोगों को अब एहसास हुआ है कि उन्होंने एक अराजकतावादी, निर्दयी ममता पर भरोसा जताया है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।'