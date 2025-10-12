'लड़कियों को रात में नहीं घूमना चाहिए...', दुर्गापुर गैंगरेप पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP ने साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म (Durgapur Gang Rape Case) की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने रविवार को इस घटना पर बोलते हुए कहा कि बंगाल सरकार ऐसे अपराधों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित कॉलेज प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। ममता ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं और राज्य सरकार पीड़िता को हर संभव न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सुरक्षा को लेकर और सावधानी बरतनी चाहिए- CM पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि छात्रा रात 12.30 बजे कॉलेज परिसर के बाहर कैसे निकली, यह जांच का विषय है। उन्होंने सवाल उठाया कि उसे इतनी रात में बाहर जाने की अनुमति किसने दी। ममता ने कहा, “यह घटना वन क्षेत्र के पास हुई है। ऐसे इलाकों में सुरक्षा को लेकर और सावधानी बरतनी चाहिए।” रात में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें उन्होंने छात्राओं से अपील की कि वे रात में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। हालांकि ममता ने स्पष्ट किया कि यह किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सलाह है। उन्होंने कहा, “सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। यह सिर्फ एक अपील है, कोई आदेश नहीं।”