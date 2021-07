Mamata meets Modi: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ मुलाकात की। इस बैठक में ममता बनर्जी ने कोरोना से मुकाबले के लिए बंगाल को ज्यादा वैक्सीन और दवाएं दिये जाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश का नाम बदलने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही ममता बनर्जी ने पेगासस के मुद्दे पर केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते हुए इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कराने की मांग की। बता दें कि बंगाल से रवाना होने के पहले ममता बनर्जी ने पेगासास मामले पर जांच आयोग गठन करने की घोषणा की थी। दोनों के बीच बैठक लगभग 40 मिनट तक चली।

It was a courtesy meeting with PM today. During the meeting, I raised the issue of COVID & need for more vaccines & medicines in the state. I also raised the pending issue of the change of name of the state. On this issue, he said, "He will see.": West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/XRXc3mmzJa

— ANI (@ANI) July 27, 2021