पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने इसके बाद जानकारी देते हुए बताया कि मैंने राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हमने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के मुद्दे पर भी बात की और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। मैंने त्रिपुरा हिंसा पर पीएम मोदी से भी बात की। यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर ममता बनर्जी का कहना है कि अगर अखिलेश (समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव) को हमारी मदद की जरूरत है, तो हम मदद के लिए तैयार हैं। मैं 30 नवंबर-1 दिसंबर को अपनी मुंबई यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी से मिलूंगी।

I met Prime Minister Narendra Modi today over a number of state-related issues. We also spoke on the BSF's jurisdiction extension issue and demanded that this decision be withdrawn: West Bengal CM Mamata Banerjee in Delhi pic.twitter.com/rbSorskUNA

I also spoke to PM Modi on Tripura violence: West Bengal CM Mamata Banerjee

If Akhilesh (Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav) needs our help, then we are ready to extend help, says Mamata Banerjee on being asked about UP Assembly elections pic.twitter.com/V2XqY7mO4q

