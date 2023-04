गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जन संपर्क समावेश रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्‍होंने कहा कि 'दीदी-भतीजा' के अपराध को दूर करने का एक ही उपाय है भाजपा। बंगाल को आतंक से मुक्त करने का एकमात्र तरीका भाजपा है। बंगाल में घुसपैठ रोकने का एक ही तरीका है बीजेपी। अगले साल 2024 में हमें 35 सीटें दें, 2025 (पश्चिम बंगाल चुनाव) की कोई जरूरत नहीं होगी। 2025 से पहले ममता की सरकार गिर जाएगी। दीदी और उनके भतीजे के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए, भाजपा को जिताने में मदद करें। बंगाल में घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए बीजेपी को जिताने में मदद करें। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और राज्य भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार के साथ डॉ बीआर अंबेडकर को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।

#WATCH | "...Mamata didi, you might be dreaming that your nephew will become the CM after you. From here in Birbhum, I say that the next CM is going to be from BJP. The trailer has to be shown in 2024 (general elections)," says HM Amit Shah in Birbhum, West Bengal. pic.twitter.com/08E006QSqw

— ANI (@ANI) April 14, 2023