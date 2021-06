BSF ने पश्चिम बंगाल में भारत और बांग्लादेश सीमा इलाके से एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को कालियाचक थाना क्षेत्र के मिलिक सुल्तानपुर इलाके से चीनी नागरिक की गिरफ्तारी हुई। उसके पास से एक लैपटॉप, तीन मोबाइल कैमरे समेत कई कागजात बरामद किए गए हैं। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक ये चीनी नागरिक कैमरे से इलाके की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। इस बात का शक है कि वो चीन का जासूस हो सकता है। फिलहाल बीएसएफ की टीम उसे महदीपुर इलाके के कैंप में लाई, जहां उससे पूछताछ चल रही है।

Due to case registered against him, he didn't get an Indian visa in China. He got visa from Bangladesh & Nepal to come to India. In the electronic equipment found from him, many facts can be found that he was working in India for which Chinese Intelligence Agency: BSF

— ANI (@ANI) June 10, 2021