नई दिल्ली। दुनियाभर के देश इस समय करोना वायरस जैसे महामारी से लड़ रहा है। रोजाना इस बीमारी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे मुश्किल दौर में अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के मिरेम गांव के लोगों ने सूझबूझ के परिचय देते हुए कोरोना वायरस को रोकने में सफलता हासिल की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में इस गांव का जिक्र करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी प्रेरक कहानी, मुझे, मीडिया के जरिए पढ़ने को मिली। यहां, सियांग जिले के मिरेम गांव ने ऐसा अनोखा कारम कर दिखाया, जो समूचे भारत के लिए, एक मिसाल बन गया है। इस गांव के कई लोग, बाहर रहकर, नौकरी करते हैं । गांव वालों ने देखा कि कोरोना महामारी के बुरे दौर में ये सभी अपने गांव की ओर लौट रहे हैं । ऐसे में, गांव वालों ने, पहले से ही इन सभी लोगों को गांव के बाहर क्वारंटाइन का इंतजाम करने का फैसला किया।

As compared to Lockdown, we need to be even more careful now during Unlock. If you don't wear masks, follow social distancing & other precautions, you put yourself as well as others at risk. I appeal to all countrymen to not be careless: PM in #MannKiBaat. #COVID19 (File pic) pic.twitter.com/P2FLnX7fni

— ANI (@ANI) June 28, 2020