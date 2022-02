Manipur Election: मणिपुर में चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी-कांग्रेस ने पूर्वोत्तर की समस्याओं को नहीं समझा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें उन्‍होंने कहा कि हम मणिपुर को रेल मानचित्र पर लाए हैं, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमने नहीं उठाया है। एनएच परियोजनाओं की संख्या 1 से 40 तक पहुंचाया गया है। म्यांमार-थाईलैंड को जोड़ने वाले राजमार्ग के पूरा होने के बाद मणिपुर पूर्वी एशिया संपर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। हमारी सरकार ने COVID के दौरान मणिपुर की अच्छी देखभाल की है। सभी को नि:शुल्क टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। कांग्रेस ने पूर्वोत्तर भारत के लोगों की समस्याओं और भावनाओं को कभी नहीं समझा।

इस बीच, एनडीए सरकार का मानना है कि पूर्वोत्तर भारत भारत के लिए विकास इंजन है। पूर्व सरकारों ने कभी भी मणिपुरी महिलाओं के जीवन को आसान नहीं बनाया। एनडीए सरकार ने उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया। आवास योजना के तहत 60 हजार से अधिक घरों का निर्माण किया जा रहा है, 1.25+ लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया और 1.5 लाख मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए।

Former govts never made lives of Manipuri women easy. The NDA govt worked towards making their lives better. Over 60k houses are being built under Awas Yojana, 1.25+ lakh houses were electrified & 1.5 lakh free gas connections were provided. - PM @narendramodi pic.twitter.com/4XjvBKHQch — BJP (@BJP4India) February 22, 2022

Our govt has taken good care of Manipur during COVID. Everyone is being provided free vaccine. Congress never understood problems and feelings of the people of Northeast India. The NDA govt, meanwhile, believes that NE India is the growth engine for India. - PM @narendramodi pic.twitter.com/eN5nyMcDXg — BJP (@BJP4India) February 22, 2022

We've brought Manipur on the rail map, which will boost tourism in the region. We've raised no. of NH projects from 1 to 40. Manipur will become an important centre for East Asia connectivity after the highway connecting Myanmar-Thailand is completed. - PM @narendramodi pic.twitter.com/9XGkaGK6i4 — BJP (@BJP4India) February 22, 2022

Posted By: Navodit Saktawat