Manipur Violence: भाजपा विधायक पर प्रदर्शनकारियों का हमला, राज्‍य से बाहर किया एयरलिफ्ट, हालत स्थिर

Manipur Violence: मणिपुर में बुधवार को भड़की हिंसा के बाद स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। इंफाल में भाजपा विधायक वुंगजागिन वाल्टे पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्हें राज्य से बाहर एयरलिफ्ट किया गया है। उनकी हालत स्थिर है। पी डोंगल, डीजीपी, मणिपुरने बताया कि हमें सख्त आदेश मिला है कि अगर कोई गलती करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सेना को फ्लैग मार्च के आदेश मिले हैं। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने बताया है कि कुल लगभग 13,000 नागरिकों को बचाया गया है।

वर्तमान में कंपनी ऑपरेटिंग बेस और सैन्य गैरीसन के भीतर विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाई गई विभिन्न तदर्थ बोर्डिंग सुविधाओं में रह रहे हैं। इस बीच मणिपुर में रेलवे सर्विस को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को बंद कर दिया है। साथ 8 जिलों में अगले 5 दिनों तक इंटरनेट भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

मणिपुर में जल्द से जल्द कानून व्यवस्था बहाल करने की दिशा में 100 से अधिक लोग लगातार काम कर रहे हैं। मणिपुर सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा है कि मणिपुर प्रशासन अलग-अलग पुलिस स्टेशनों के साथ 23 जगहों पर उन्हें तैनात करने के लिए फोर्स तैयार कर रहा है, जो क्षेत्र संवेदनशील हैं उनमें आरएएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ और आईआरबी का दबदबा है।

Imphal, Manipur | BJP MLA Vungzagin Valte was attacked by protesters, and taken to hospital. He (Vungzagin Valte) has been airlifted out of the state. His condition is stable. We have received strict orders that if someone does any mistake they will not be spared. Army has… pic.twitter.com/28fTbxCASw — ANI (@ANI) May 5, 2023

#ManipurViolence | Total of approximately 13,000 civilians have been rescued and are currently staying in various ad-hoc boarding facilities specifically created for the purpose within Company Operating Bases & Military Garrisons. More than 100 columns are working tirelessly… pic.twitter.com/zEyNJZHjHs — ANI (@ANI) May 5, 2023

#WATCH | Imphal, Manipur: The Manipur administration has been preparing forces to deploy them at 23 locations with different police stations. The areas which are sensitive are having area domination by RAF, Assam Rifles, BSF & IRB: Kuldeep Singh, Security Advisor, Manipur pic.twitter.com/N11lnOro38 — ANI (@ANI) May 5, 2023

Posted By: Navodit Saktawat