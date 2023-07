इंफाल (INDIA Leaders Manipur Visit): विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A. के 21 सांसद मणिपुर रवाना हो गए हैं। ये नेता दो दिन मणिपुर में रहेंगे और वहां के जमीनी हालात का जायजा लेंगे। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी मणिपुर की हिंसा रोकने में नाकाम रही है। वहीं पिछले दिनों सामने आए महिलाओं के साथ दरिंदगी के वीडियो ने तनाव और बढ़ा दिया है।

रवाना होते समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “इस मुद्दे पर राजनीति न करें। अभी तक पीएम ने मणिपुर जाने की कोशिश भी नहीं की है। आज विपक्ष के झटके के बाद केंद्र जाग गया है।”

#WATCH | Don't do politics on this issue...Till now, the PM has not even tried to visit Manipur. Today, after a jolt from the Opposition the Centre has woken up, says Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury on Opposition MPs' visit to Manipur. pic.twitter.com/RxyJtjUvpk

