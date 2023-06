Manipur Violence Update: मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प में शुक्रवार को भी दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच, बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह किसी भी वक्त राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान वीरेन सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

वहीं, एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने की अटकलों के बीच इंफाल में उनके आवास के पास सैकड़ों महिलाएं जमा हो गई हैं और मानव श्रृंखला बनाई। इनकी मांग है कि सीएम को इस्तीफा नहीं देना चाहिए।

मणिपुर में रह-रह कर हिंसा भड़क रही है। पिछले दो हफ्तों तक थोड़ी शांति थी, लेकिन शुक्रवार सुबह-सुबह दो मौतों के बाद इंफाल में तनाव बढ़ गया। भारी गोलीबारी के बाद इम्फाल पश्चिम की सीमा पर कांगपोकपी जिले के हरोथेल गांव में मैतेई समुदाय के सदस्यों के दो शव बरामद किए गए।

इस बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को इम्फान में हिंसा प्रभावित लोगों के राहत कैंप का दौरा किया।

इस दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, मणिपुर की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। हम राज्यपाल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शिविरों में बहुत सारी कमियां हैं।

इससे पहले गुरुवार को चूड़चंदपुर के राहत शिविरों में राहुल गांधी के दौरे को लेकर बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। राहत शिविरों की ओर जा रहे राहुल के काफिले को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, लेकिन बाद में वह हेलीकाप्टर से वहां गए। इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया।

#WATCH | Manipur | In Imphal, Congress general secretary KC Venugopal says, "...The sad situation of the state is unfortunate...We are trying to meet the Governor because there are so many deficiencies in the camps. So, Rahul Gandhi is trying to meet the Governor...We are seeking… pic.twitter.com/xjgxTfiI27

— ANI (@ANI) June 30, 2023