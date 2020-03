Coronavirus का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक लगभग 500 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। बिगड़ती हालत के बीच पूरे देश में लॉक डाउन कर दिया गया है। वहीं पंजाब, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच कई जगहों पर लोगों को इसकी गंभीरता का अब भी अहसास नहीं हो रहा है। Social Distancing करने के बजाय लोग जहां एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। वहीं यूपी के मुरादाबाद में अजीब तस्वीर सामने आई है। यहां सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी में सैंकड़ों लोगों की भीड़ लग गई।

सामने आया ये वीडियो

यूपी के मुरादाबाद का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सैंकड़ों लोग सब्जी मंडी में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ देश कोरोना के खतरे से डरा हुआ है, वहीं मुरादाबाद की सब्जीमंडी में पैर रखने की जगह नजर नहीं आ रही है। लोगों में लॉक डाउन की वजह से भी डर का माहौल है, अनिश्चित बंद की आशंका में लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की कोशिश में हैं। यह वजह से यह हालात बने हैं।

#WATCH People in large numbers at a wholesale market in Moradabad, even as the district has been placed under lockdown due to rising cases of #Coronavirus in the country. pic.twitter.com/zWfpS0VQOm

— ANI UP (@ANINewsUP) March 24, 2020