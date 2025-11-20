मुंबई में मराठी छात्र को हिंदी बोलना पड़ा महंगा..बेरहमी से पीटा, आहत छात्र ने दी जान

डिजिटल डेस्क। अब तक हिंदी–मराठी विवाद में प्रायः हिंदीभाषियों के साथ मारपीट के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार एक मराठीभाषी युवक को हिंदी बोलने पर इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह मानसिक रूप से टूट गया और उसने आत्महत्या कर ली।
घटना मंगलवार सुबह की है। कल्याण निवासी 19 वर्षीय मराठी युवक अर्णव खैरे रोज की तरह लोकल ट्रेन से मुलुंड स्थित अपने कॉलेज जा रहा था। ट्रेन में भीड़ अधिक होने के कारण धक्का-मुक्की हो रही थी। इसी दौरान अर्णव ने हिंदी में कहा - 'भाई, थोड़ा आगे हो जाओ, धक्का लग रहा है।'
बस इतना कहते ही कुछ मराठी यात्रियों ने उसे घेरकर पीटना शुरू कर दिया। अर्णव ने कई बार कहा कि वह खुद मराठीभाषी है, लेकिन भीड़ नहीं मानी। डर के कारण वह अपने स्टेशन से पहले उतर गया और दूसरी ट्रेन से कॉलेज पहुंचा।
अर्णव ने कॉलेज में प्रैक्टिकल क्लास अटेंड की, लेकिन अन्य लेक्चर छोड़कर घर लौट आया। पिता जीतेन्द्र खैरे के अनुसार, घर आने के बाद वह बेहद सहमा हुआ था। उसने बताया कि उसे जोर-जोर से थप्पड़ मारे गए और धमकाया गया कि 'मराठी में क्यों नहीं बोलते?' पिटाई और अपमान से मानसिक रूप से टूट चुके अर्णव ने कुछ ही देर बाद घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
घटना के बाद कोलसेवाडी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रेलवे पुलिस की मदद से आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अर्णव के परिवार ने न्याय की मांग की है। उसके पिता का कहना है - 'हिंदी–मराठी विवाद ने मेरे बेटे की जान ले ली। किसी और बच्चे के साथ ऐसा न हो।'
