मुंबई में मराठी छात्र को हिंदी बोलना पड़ा महंगा..बेरहमी से पीटा, आहत छात्र ने दी जान

डिजिटल डेस्क। अब तक हिंदी–मराठी विवाद में प्रायः हिंदीभाषियों के साथ मारपीट के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार एक मराठीभाषी युवक को हिंदी बोलने पर इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह मानसिक रूप से टूट गया और उसने आत्महत्या कर ली।

ट्रेन में हिंदी बोलने पर हमला घटना मंगलवार सुबह की है। कल्याण निवासी 19 वर्षीय मराठी युवक अर्णव खैरे रोज की तरह लोकल ट्रेन से मुलुंड स्थित अपने कॉलेज जा रहा था। ट्रेन में भीड़ अधिक होने के कारण धक्का-मुक्की हो रही थी। इसी दौरान अर्णव ने हिंदी में कहा - 'भाई, थोड़ा आगे हो जाओ, धक्का लग रहा है।'