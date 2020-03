जहां एक तरफ देश में Lockdown के कारण सबकुछ बंद है वहीं इस बंद के कारण मजदूर और गरीब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के पहले तक जो लोग घर पहुंच गए वो तो ठीक है लेकिन जो लोग दूसरे राज्यों में फंस गए वो अब घर जाना चाहते हैं। बंद की वजह से काम और पैसा नहीं कि दो वक्त की रोटी खा लें। ऐसे में इन लोगों के पास अपने घर लौटने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। जाने के लिए ना तो ट्रेन है ना ही बस और ना ही कोई निजी साधन। ऐसे में यह लोग कहीं अकेले तो कहीं पर अपने मासूम बच्चों और परिवार के साथ पैदल ही सैकड़ों किमी की यात्रा करने को मजबूर हैं। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश जारी कर इस पलायन को रोकने के निर्देश दिए हैं। ऐसे एक शख्स हैं रजनीश जो बरेली के रहने वाले हैं। उनके पास साधन नहीं है और उन्हें 247 किमी चलना है। इसमें उन्हें चार दिन का वक्त लग जाएगा। एक और युवक ने बतया कि वो दिल्ली के ओखला से बदायूं जा रहा है। दो दिन से कुछ खाया नहीं है और घर तक पैदल ही जाना है। पास में बिस्कीट के पैकेट हैं जो पहले 10 रुपए में मिलते थे उन्हें अब 30 रुपए में खरीदा है। हम कोरोना से पहले भूख से मर जाएंगे।

Delhi: Migrant labourers have started leaving for their hometown in neighbouring states. A labourer says "We're going to Badaun(UP) from Okhla. We're hungry from 2 days. Biscuit pack which used to cost Rs 10 now costs Rs 30. We've no money. We'll die either of hunger or #COVID19 " pic.twitter.com/9SY2iD5Tc4

गाजियाबाद से राजस्थान के दौसा जा रहे मजदूरों ने बताया कि उन्हें 305 किमी चलना होगा और इसमें तीन दिन लगेंगे। रास्ते में खर्च के लिए सिर्फ 200 रुपए हैं। रास्ते में काफी दिक्कतें आईं लेकिन कैसे भी करके घर पहुंचना है।

The group of migrant labourers say, "We have exhausted all our money. We used to live at a park. We'll face a lot of difficulties during the 3 days it will take for us to reach Dausa but what else can we do? We just have Rs 200"

Rajasthan's Dausa is around 305 km from Ghaziabad. https://t.co/ptErEMMVBS pic.twitter.com/QDVrkmteJv

