श्रीनगर के नौगाम थाने में जबरदस्त धमाका, दिल्ली ब्लास्ट और जैश-ए-मोहम्मद कनेक्शन आया सामने; 8 पुलिसकर्मी घायल

डिजिटल डेस्क। शुक्रवार देर रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक शक्तिशाली धमाका होने की खबर सामने आई। विस्फोट इतना तेज था कि थाने के आसपास स्थित कई इलाकों में आग भड़क गई। धमाके के तुरंत बाद सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेर कर ऑपरेशन शुरू कर दिया। समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार, घटना के समय एफएसएल की टीम फरीदाबाद में सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल से बरामद किए गए विस्फोटक की जांच कर रही थी।

बताया जा रहा है कि सैंपल जांच के दौरान अचानक ब्लास्ट हुआ, जिसमें आठ पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में डॉ. मुज्जमिल के ठिकाने से मिले 360 किलो विस्फोटक को जब्त किया था। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि पूरा विस्फोटक नौगाम थाने में ही रखा गया था या उसका केवल एक हिस्सा मौजूद था।