    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 01:32:43 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 01:32:43 AM (IST)
    श्रीनगर के नौगाम थाने में जबरदस्त धमाका, दिल्ली ब्लास्ट और जैश-ए-मोहम्मद कनेक्शन आया सामने; 8 पुलिसकर्मी घायल
    श्रीनगर के नौगाम थाने में जबरदस्त धमाका

    डिजिटल डेस्क। शुक्रवार देर रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक शक्तिशाली धमाका होने की खबर सामने आई। विस्फोट इतना तेज था कि थाने के आसपास स्थित कई इलाकों में आग भड़क गई। धमाके के तुरंत बाद सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेर कर ऑपरेशन शुरू कर दिया। समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार, घटना के समय एफएसएल की टीम फरीदाबाद में सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल से बरामद किए गए विस्फोटक की जांच कर रही थी।

    बताया जा रहा है कि सैंपल जांच के दौरान अचानक ब्लास्ट हुआ, जिसमें आठ पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में डॉ. मुज्जमिल के ठिकाने से मिले 360 किलो विस्फोटक को जब्त किया था। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि पूरा विस्फोटक नौगाम थाने में ही रखा गया था या उसका केवल एक हिस्सा मौजूद था।


    क्या है पूरा मामला?

    नौगाम क्षेत्र पहले भी सुर्खियों में रह चुका है। इसी इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर मिले थे, जिसके बाद सफेदपोश आतंकियों के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था और कई डॉक्टरों व उनके संपर्कों की गिरफ्तारी की गई थी।

    शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे स्थानीय लोगों ने तेज धमाके की आवाज सुनी, जिसके बाद आसपास के इलाकों में आग दिखाई देने लगी। आवाज दूर-दूर तक महसूस की गई। तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जबकि पुलिस और सुरक्षाबलों ने पूरे इलाक़े को सील कर जांच शुरू कर दी।

