    पश्चिम बंगाल में पानीपुरी खाने निकली MBBS छात्रा के साथ दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार

    पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक एमबीबीएस की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आयी है। छात्रा अपने दोस्तों के साथ बाहर निकली थी इस दौरान कुछ बदमाशों ने उसे पकड़कर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 12:14:55 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 12:18:04 PM (IST)
    MBBS छात्रा के साथ दुष्कर्म (सांकेतिक फोटो )

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक बार फिर छात्रा के साथ दरिंदगी की गई है। दोस्तों के साथ पानीपुरी खाने गई मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। छात्रा का आरोप है कि वह अपने दोस्तों के साथ बाहर निकली थी, इस दौरान 2-3 युवक उसे रोककर जबरन उठाकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की खिफाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार, छात्रा दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज के सेकेण्ड इयर की छात्रा है, जो ओड़िशा की निवासी है।

    पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह अपने दोस्तों के साथ पानीपुरी खाने गई थी। इसी दौरान कुछ अज्ञात युवकों ने उसे जबरन पकड़ लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य बतायी जा रही है।


    3 आरोपी गिरफ्तार

    समाचार एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार, मेडिकल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 5 लोगों की पहचान की है। जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं अन्य दो आरोपियों की तलाश जारी है। आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "उनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी दो अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश जारी है।"

    पुलिस ने जारी किया बयान

    पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एक्स पर एक बयान जारी किया है, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आस्वासन दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने कहा, 'दुर्गापुर में ओडिशा की एक मेडिकल छात्रा पर हुए यौन उत्पीड़न से हम बेहद दुखी हैं और सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि दोषियों को सजा नहीं मिलेगी।'

    सुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर उठाए सवाल

    वहीं इस वारदात को लेकर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य में बढ़ रहे ऐसे मामलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने शनिवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में भी अपराधियों को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मॉडल से सजा मिलनी चाहिए।

