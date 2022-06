जरूरत के आधार पर होगी रूस से तेल खरीदी, अफगानिस्तान में खुलेगा दूतावास, विदेश मंत्रालय ने दिया यह जवाब

फॉन्ट साइज़ बदलें

MEA Press Conference: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास को खोलने, चीन के साथ वार्ता और रूस के साथ तेल खरीदी मुद्दों पर जानकारी दी।

रूस से तेल आयात बढ़ाने की योजना को लेकर अरिंदम बागची ने कहा, 'ऑयल खरीद को लेकर भारत का रुख देश की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों पर आधारित रहेगी।' वहीं अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास को दोबारा खोलने को लेकर बागची ने बताया कि संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में एक बहु-सदस्यीय टीम काबुल में है। टीम तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात करेगी। वे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे जो मानवीय सहायता प्रदान करने में शामिल हैं।

We look forward to the next (16th) round of Senior Commanders' meeting at an early date: MEA Spokesperson Arindam Bagchi on India-China border talks pic.twitter.com/JBgmIavE3M — ANI (@ANI) June 2, 2022

उन्होंने कहा कि स्थानीय कर्मचारी मानवीय सहायता प्रदान करने में सहायता कर रहे हैं। भारत के अफगान लोगों के साथ ऐतिहासिक और सभ्यता का संबंध है और वे लंबे समय से चल आ रहे संबंध हमारे दृष्टिकोण के मार्गदर्शन करते रहेंगे।

Our approach to oil purchase will be guided by our energy security requirements: MEA Spokesperson Arindam Bagchi on whether is India looking to increase oil imports from Russia pic.twitter.com/Oyd1TmuQiR — ANI (@ANI) June 2, 2022

A multi-member team headed by Jt Secy JP Singh is in Kabul. The team will meet senior members of Taliban. They'll also meet representatives of international orgs who are involved in the delivery of humanitarian assistance. We're focused on the security of our officials: MEA Spox pic.twitter.com/4RY9bHZYGm — ANI (@ANI) June 2, 2022

अरिंदम बागची ने बताया, 'पिछले साल 15 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ने के कारण हमारे भारत स्थित अधिकारियों को वापस लाने का निर्णय लिया गया। हालांकि स्थानीय कर्मचारी दूतावास परिसर का रखरखाव करना जारी रखा है।' वहीं भारत-चीन सीमा वार्ता पर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के अगले 16वें दौर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Posted By: Navodit Saktawat