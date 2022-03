Operation Ganga Update: यूक्रेन में बढ़ते हमलों के बीच भारत सरकार ने अपने देशवासियों को निकालने की कोशिश और तेज कर दी है। गुरुवार को भारत सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी देते विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि यूक्रेन में फंसे 18,000 लोग वहां से निकल चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार 30 विमानों से अपने 6,400 नागरिकों को यूक्रेन से स्वदेश ला चुकी है। अगले 24 घंटे के दौरान लोगों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए 18 विमानों का संचालन किया जायेगा। मंत्रालय कुछ और उड़ानें शेड्यूल कर रहा है, जिससे अगले 2-3 दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय वापस लौट आएंगे।

विदेश मंत्रालय ने एक और चिंताजनक जानकारी देते हुए बताया कि यूक्रेनी अधिकारियों से हमें पता चला है कि कई छात्रों ने कल खारकीव छोड़ दिया। लेकिन कुछ अभी भी फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआत में यूक्रेन में 20,000 भारतीय नागरिकों का पंजीकरण किया गया था, लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया था। हमारा अनुमान है कि कुछ सौ नागरिक अभी भी खारकीव में रह रहे हैं। हमारी प्राथमिकता उन सभी को सुरक्षित बाहर निकालना है।

Registration of 20,000 Indian nationals was done initially, but there were many who did not register. We estimate a few hundred citizens still remain in Kharkiv. Our priority is to take students out safely in whatever mode of transport possible: MEA Spox Arindam Bagchi pic.twitter.com/xomIaJt8Wc

— ANI (@ANI) March 3, 2022