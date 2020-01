नई दिल्ली। देश में नागरिकता कानून और एनसीआर के खिलाफ जारी विरोध के बीच 2021 की जनगणना और NPR को लेकर काम शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज अंबेडकर भवन में केंद्रीय गृह मंत्रालय की जनगणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तौर-तरीकों पर चर्चा के लिए एक अहम बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में देश के सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी शामिल हो रहे हैं लेकिन इससे पश्चिम बंगाल ने फिर दूरी बना ली है।

आज की बैठक को लेकर अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हो रही बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला तथा सभी राज्यों के मुख्य सचिव तथा जनगणना निदेशक शिरकत कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, पश्चिम बंगाल इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा है और उसने लिखित में इसकी पुष्टि भी कर दी है।

Ministry of Home Affairs (MHA) sources: All states are participating in today's conference of State Chief Secretaries and Directors of Census to discuss #Census and #NationalPopulationRegister , except West Bengal which has given the same in writing.

