Meghalaya Mob Attack: सोमवार की रात मेघालय के मुख्यमंत्री के ऑफिस भीड़ ने हमला कर दिया और पथराव शुरु कर दिया। उस वक्त मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा अंदर ही मौजूूद थे। सुरक्षाकर्मियों ने फौरन कार्रवाई की और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तिबर-बितर किया। इस हमले में 5 सुरक्षाकर्मी घायल भी हो गये हैं। सीएम संगमा सुरक्षित हैं। वह अभी भी तुरा में स्थित अपने कार्यालय के अंदर ही हैं। बाद में मुख्यमंत्री ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस हादसे में घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

#WATCH | Meghalaya CM Conrad Sangma says, "The incident that took place today in Tura outside the CM Secretariat, is indeed very unfortunate...while discussions were almost over...we heard some agitation from outside...and it seems that the pelting of stones was initiated by… https://t.co/VlprvJveiI pic.twitter.com/h70TJWpGfj

CMO के मुताबिक मुख्यमंत्री संगमा तुरा स्थित CMO में 3 घंटे से अधिक समय तक आंदोलनकारी संगठनों के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक हजारों की भीड़ सीएमओ के बाहर इकट्ठा और पथराव करने लगी। सीएमओ तुरा की खिड़कियों पर भी पत्थर फेंके गए। इसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इस पूरे घटनाक्रम और हंगामे में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि भीड़ ने गेट तोड़ने की भी कोशिश की। इस बीच, सीएम कॉनराड संगमा ने खुद हिंसा में घायल सुरक्षाकर्मियों का हालचाल जाना।

#WATCH | Meghalaya CM Conrad Sangma was having discussions with agitating organisations based in Garo-Hills who are on a hunger strike for a winter capital in Tura: CMO PRO

Meanwhile, a crowd (other than agitating groups) gathered at the CMO in Tura and started pelting stones.… pic.twitter.com/EqUhQDwjtl

