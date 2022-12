भारत ने आज दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी ग्रहण कर ली है। हमारे दो साल के कार्यकाल के दौरान यह दूसरी बार है जब एक निर्वाचित सदस्य के रूप में हमने इस राष्ट्रपति पद को संभाला है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी। उन्‍होंने कहा कि, आज हमारे अध्‍यक्ष पद का पहला दिन है और इसे चिह्नित करने के लिए कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यह एक यादगार दिन है। हमने आज औपचारिक रूप से अध्‍यक्ष का पद ग्रहण कर लिया है। हमारी अध्यक्षता का एक प्रमुख तत्व G20 को जनता के करीब ले जाएगा और हमारी अध्यक्षता को सही मायने में लोगों का G20 बनाने की कोशिश करेगा।

हम पूरे साल जनभागीदारी कार्यक्रमों की तलाश करेंगे। उनमें से कुछ पहले ही हो चुके हैं। हमारे पास एक विशेष यूनिवर्सिटी कनेक्ट इवेंट था, जो वस्तुतः देश भर के 75 विश्वविद्यालयों के छात्रों को एक साथ लाया। जनभागीदारी की इस अवधारणा को और आगे ले जा रहे हैं। कोहिमा में हॉर्नबिल महोत्सव में जी20 पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कुछ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों सहित 100 स्मारकों को आज विशेष रूप से रोशन किया जा रहा है और नागरिकों को सेल्फी अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

रूस जी20 का सदस्य है और इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि वे इन प्रक्रियाओं (जी20) में भाग लेंगे। मैं आगे कुछ नहीं कह पाऊंगा। समूह को एक स्वर से बोलने की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक 5 दिसंबर से भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगी। रणनीतिक भागीदारों के रूप में, भारत और जर्मनी के बीच सामान्य मूल्यों और साझा लक्ष्यों पर आधारित एक दीर्घकालिक संबंध रहा है। COVID दुनिया भर में प्रभावित है।

हमें उम्मीद है कि पूरी मानवता जल्द से जल्द कोविड से पूरी तरह उभरने में सक्षम होगी। COVID रणनीतियाँ जो प्रत्येक देश अपना रहा हो सकता है, मैं उसमें नहीं पड़ना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि हम कोविड से बाहर आने में सक्षम होंगे। विदेश मंत्रालय ने चीन में विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। औली में अमेरिका के साथ चल रहे इन अभ्यासों का 1993 और 1996 के समझौतों से कोई लेना-देना नहीं है। चीनी पक्ष को इन समझौतों के अपने स्वयं के उल्लंघन के बारे में प्रतिबिंबित करने और सोचने की आवश्यकता है। भारत जिसे चाहे उसके साथ अभ्यास करता है और यह इस मुद्दे पर तीसरे देशों को वीटो नहीं देता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर में गिरफ्तार होने के मामले पर कहा कि हम नियमित रूप से इसका जवाब देते रहे हैं। हमारा दूतावास सक्रिय रूप से मामले की जांच कर रहा है। हम समझते हैं कि हिरासत में लिए गए भारतीय अब भारत में अपने परिवारों से टेलीफोन पर बात करने में सक्षम हैं, उनमें से कुछ के परिवार दोहा में रहते हैं।

