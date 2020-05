MGNREGA यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले 13.62 करोड़ परिवारों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने MGNREGA के तहत दी जाने वाली मजदूरी में सालाना 2000 रुपए का इजाफा कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2020 से मिलेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत, 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसत तरह मनरेगा के तहत मजदूरी वृद्धि से मजदूरों को 2,000 रुपए का अतिरिक्त वार्षिक लाभ मिलेगा।

इससे पहले बुधवार को वित्त मंत्रालय ने PMGKP को लेकर घोषणाएं की थीं और बताया था कि MGNREGA के तहत मजदूरी बढ़ा दी गई है, हालांकि राशि का उल्लेख नहीं था। बात में मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई। मंत्रालय ने यह जानकारी की भी दी थी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के तहत लगभग 39 करोड़ गरीबों को 5 मई 2020 तक प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत 34,800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में 5.97 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए। साथ ही PMGKP के तहत राज्यों को 21,032 रुपए की राशि भी प्रदान की ताकि मनरेगा मजदूरी और सामग्री के बकाया का भुगतान किया जा सके।

प्रवासी मजदूरों के बड़ा सहारा बना मनरेगा

इस बीच, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बतााय है कि इस साल 7 मई तक मनरेगा के विभिन्न कामों में देशभर में 92 लाख 55 हजार 701 मजदूरों का काम मिला। मनरेगा के तहत आंध्र प्रदेश में में सबसे ज्यादा काम हुआ। वहां विभिन्न कार्यों में 27 लाख 49 हजार 213 मजदूर अभी भी लगे हुए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर है जहां 19 लाख 88 हजार 36 मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं।

5.97 crore person’s man-days of work generated in the current financial year.

Further, Rs 21,032 crore released to states to liquidate pending dues of both wage and material under #MGNREGA as a part of #PradhanMantriGaribKalyanPackage (As on 05.05.2020)

