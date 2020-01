नई दिल्ली। भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मिशन गगनयान (Mission Gaganyan) के जरिये अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय स्पेस यात्रियों (Indian Asronauts) का खाने का मैन्यू भी तैयार कर लिया गया है। इसे मैसूर स्थित डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी (Defence Food Research Laboratory) में यात्रियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्पेशल फूड तैयार किया गया है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए तैयार किए गए खाने के मैन्यू को जानकर किसी के भी मुंह में पानी आ सकता है। इस मैन्यू में Egg Rolls, Veg Rolls के अलावा इडली, मूंग दाल हलवा और वेज पुलाव को रखा गया है। यात्रियों को गर्म खाना मिल सके इसके लिए फूड हीटर (Food Heaters) भी उपलब्ध कराया जाएगा।

अंतरिक्ष यात्रियों को खाने के खास मैन्यू के साथ पीने के लिए पानी के अलावा ज्यूस (Juices) भी मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं (No Gravity) है। ऐसे में इन्हें रखने के लिए स्पेशल कंटेनर्स को तैयार किया गया है।

For the Indian astronauts scheduled to go into Space in Mission Gaganyan, food items including Egg rolls, Veg rolls, Idli, Moong dal halwa and Veg pulav have been prepared by the Defence Food Research Laboratory, Mysore. Food heaters would also be provided to them. pic.twitter.com/gDgt9BJpb2

