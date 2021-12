Nagpur Akola MLC Election result Live updates: महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर नागुपर और अकोला से आ रही है। मंगलवार को यहां एमएससी चुनावों की मतगणना हुई, जिसमें दोनों सीटों पर भाजपा विजयी हुई और सत्तारुढ़ शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा इस परिणाम से उत्साहित है और उद्धव ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती बता रही है। प्रदेश चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक नागपुर नगर निगम (एमएलसी) और अकोला-वाशिम-बुलढाणा स्थानीय निकाय निर्वाचन के चुनाव परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। विधान परिषद की दोनों सीटों के लिए 10 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। राज्य में कुल छह सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें से चार सीटों पर निर्विरोध मतदान हुआ था। भाजपा उम्मीदवारों ने नागपुर और अकोला-वाशिम-बुलढाणा दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। अकोला में भाजपा के वसंत खंडेलवाल जीते हैं। वहीं नागपुर में चंद्रशेखर बावनकुले 176 मतों से जीते हैं।

Nagpur Akola MLC Election result Live updates: भाजपा की जीत पर फडणवीस का ट्वीट

भाजपा की इस जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, 'ये दोनों जीत विशेष हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत का परिणाम हैं। नागपुर और अकोला की इन जीत के साथ, एक बार फिर,

महाराष्ट्र भाजपा ने MLC Elections में अपनी ताकत साबित की है। महाराष्ट्र विधान परिषद की कुल 6 सीटों में से भाजपा ने 4 जीती हैं।'

अकोला जिला: जिला परिषद - 60 मतदाता, नगर निगम - 81 मतदाता, अकोट नगर परिषद - 36, तेलहरा नगर परिषद - 19, बालापुर नगर परिषद - 26, पतूर नगर परिषद - 19, मूर्तिजापुर नगर परिषद - 26, बर्शितकली नगर पंचायत - 20।

वाशिम जिला: जिला परिषद-58, नगर परिषद वाशिम-34, नगर परिषद करंजा-32, नगर परिषद मंगरुलपीर-21, नगर परिषद रिसोड-23.

बुलढाणा जिला: जिला परिषद बुलढाणा-71, नगर परिषद बुलढाणा-31, नगर परिषद चिखली-30, नगर परिषद देउलगांव राजा-21, नगर परिषद सिंधखेड-19, नगर परिषद लोनार-20, नगर परिषद महकर-27, नगर परिषद खामगांव-37, नगर परिषद शेगांव-32, नगर परिषद जलगांव जमोद-21, नगर परिषद नंदुरा-26, नगर परिषद मलकापुर-32.

