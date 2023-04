Cabinet decision: केन्द्रीय कैबिनेट ने अपनी बैठक में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कुछ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी।केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री मनसुख मंडाविया बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने 157 नई सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला किया है। 10 करोड़ की लागत से ये नर्सिंग कॉलेज वहीं खोले जाएंगे, जहां पहले से मेडिकल कॉलेज हैं। इस तरह देश भर में 1570 करोड़ रुपए की लागत से 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाने को मंजूरी दी गई है। इन नर्सिंग कॉलेजों को 24 महीने के भीतर को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल देश में 1 लाख 6 हजार एमबीबीएस की सीट हैं और बीएससी नर्सिंग की सीटें 1 लाख 18 हजार हैं।

#WATCH | Today decision has been taken to open 157 new govt medical nursing colleges in the country... Rs 1,570 crore has been approved for this and it will be completed in the next 24 months: Union Health Minister Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/ifxTHyGdLJ

— ANI (@ANI) April 26, 2023