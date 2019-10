Modi Cabinet Decision : सरकार ने फसलों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य बढ़ाया, कैबिनेट का फैसला

नई दिल्‍ली। केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक अहम फैसला करते हुए फसलों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए बताया है कि कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अनुसार गेहूं और जौ के लिए MSP 85 रुपए, चने में 255 रुपए, मसूर (मसूर) में 325 रुपए, सरसों में 225 रुपए की बढ़ोतरी की है।

Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet has decided to increase the Minimum Support Price (MSP) for Rabi crops, MSP for wheat and barley has been increased by Rs 85 , gram by Rs 255, Masur (Lentil) by Rs 325, mustard by Rs 225. pic.twitter.com/ZqulWe9p50 — ANI (@ANI) October 23, 2019

कैबिनेट के अन्‍य फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) और एमटीएनएल (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) और दोनों के सैद्धांतिक विलय को पुनर्जीवित करने की योजना को मंजूरी दी। टेलीकॉम PSE (पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज) को .VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) पैकेज की पेशकश करने के लिए 4 जी का स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाना है।

Union Cabinet approves revival plan of BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited)&MTNL (Mahanagar Telephone Nigam Limited)&in-principle merger of the two. Spectrum of 4G to be allocated to Telecom PSEs (Public Sector Enterprises).VRS (voluntary retirement scheme) packages to be offered. https://t.co/KluEorlN9A — ANI (@ANI) October 23, 2019

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि ना तो एमटीएनएल या बीएसएनएल को बंद किया जा रहा है, न ही विनिवेश किया जा रहा है, न ही किसी तीसरे पक्ष को काम पर रखा जा रहा है।