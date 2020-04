देश इस वक्त कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। इस मुश्किल वक्त में डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी दिन रात एक कर मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उन पर हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस लेकर इसकी जानकारी दी है। जावड़ेकर ने बताया कि महामारी बीमारी कानून 1897 के तहत उसमें बदलाव कर अध्यादेश लागू करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है।

Health workers who are trying to save the country from this epidemic are unfortunately facing attacks. No incident of violence or harrasamemnt, against them will be tolerated. An ordinance has been brought in, it'll be implemented after President's sanction: Union Min P Javadekar pic.twitter.com/LAvGN1NGnh

— ANI (@ANI) April 22, 2020