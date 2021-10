Subsidy On Fertilizers : मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए यूरिया पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाद की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही किसानों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार को बाहर से बड़ी मात्रा में खाद का आयात करना पड़ रहा है। इसके बावजूद सरकार ने खाद की कीमतें बढ़ाने के बजाय सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि किसानों पर इसका बोझ ना पड़े।

At present, the prices of fertilizers have increased a lot in the international market & we have to import many kinds of fertilizer. But in farmers' interest, PM Modi decided to increase the subsidy instead of MRP: Union Chemicals & Fertilizers Minister Mansukh Mandaviya (1/2) pic.twitter.com/FU6B9kqwJ3

