    बिहारवासियों के लिए दिवाली-छठ पर मोदी सरकार का तोहफा, 12 हजार स्पेशल ट्रेनें और टिकट पर छूट

    त्योहारों पर बिहार लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाने का एलान किया। पहली बार रिटर्न टिकट पर 20% छूट भी मिलेगी। नई अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस, बुद्ध सर्किट ट्रेन और कई परियोजनाएं शुरू होंगी। इससे यात्रियों, व्यापार और पर्यटन को बड़ा लाभ मिलेगा।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 03:53:14 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 03:53:14 AM (IST)
    बिहारवासियों के लिए दिवाली-छठ पर मोदी सरकार का तोहफा, 12 हजार स्पेशल ट्रेनें और टिकट पर छूट
    12 हजार स्पेशल ट्रेनें और टिकट पर छूट

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली और छठ पर बिहार लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने ऐतिहासिक तैयारी की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को घोषणा की कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच देशभर से बिहार की ओर 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे लाखों प्रवासी यात्रियों को राहत मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और सांसद डॉ. संजय जायसवाल भी मौजूद थे।

    रेल मंत्री ने पहली बार “रिटर्न जर्नी डिस्काउंट स्कीम” की भी शुरुआत की। इसके तहत यदि यात्री 13 से 26 अक्टूबर के बीच बिहार जाते हैं और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी करते हैं तो उन्हें रिटर्न टिकट पर 20% तक की छूट मिलेगी।

    नई ट्रेनों और परियोजनाओं का भी एलान

    बिहार को ध्यान में रखते हुए कई नई ट्रेनों और परियोजनाओं का भी एलान हुआ। गयाजी-Delhi, सहरसा-अमृतसर, छपरा-Delhi और मुजफ्फरपुर-हैदराबाद के बीच चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू होंगी। साथ ही, भगवान बुद्ध से जुड़े धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए बुद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी, जो वैशाली, पटना, राजगीर, नालंदा, गया समेत कई शहरों से गुजरेगी।

    पूर्णिया-Patna के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस

    सीमांचल क्षेत्र को राजधानी से जोड़ने के लिए पूर्णिया-Patna के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस भी शुरू होगी। इसके अलावा बक्सर-लखीसराय रेलखंड पर तीसरी और चौथी लाइन, पटना में रिंग रेलवे, सुल्तानगंज-देवघर नई रेल लाइन, लौकहा में नया वॉशिंग पिट और कई रोड ओवरब्रिज व अंडरपास बनाए जाएंगे।

    यात्रा, व्यापार और पर्यटन को नई गति

    पटना से अयोध्या के लिए भी नई ट्रेन शुरू होगी, जिससे धार्मिक यात्रियों को सुविधा होगी। बिहार के नेताओं ने इन घोषणाओं को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया। उनका कहना है कि इन कदमों से यात्रा, व्यापार और पर्यटन को नई गति मिलेगी।

