बिहारवासियों के लिए दिवाली-छठ पर मोदी सरकार का तोहफा, 12 हजार स्पेशल ट्रेनें और टिकट पर छूट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली और छठ पर बिहार लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने ऐतिहासिक तैयारी की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को घोषणा की कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच देशभर से बिहार की ओर 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे लाखों प्रवासी यात्रियों को राहत मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और सांसद डॉ. संजय जायसवाल भी मौजूद थे।

रेल मंत्री ने पहली बार “रिटर्न जर्नी डिस्काउंट स्कीम” की भी शुरुआत की। इसके तहत यदि यात्री 13 से 26 अक्टूबर के बीच बिहार जाते हैं और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी करते हैं तो उन्हें रिटर्न टिकट पर 20% तक की छूट मिलेगी।