केन्द्र सरकार ने दालों की बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए कुछ अहम फैसले लिये हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद सत्र के दौरान ये जानकारी देते हुए बताया कि मसूर दाल पर आयात शुल्क को 10 फीसदी से घटा कर जीरो फीसदी कर दिया है। इसके अलावा इसके लिए एग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को भी घटाकर आधा यानी 10 फीसदी कर दिया गया है। वहीं अगर मसूर दाल को अमेरिका में पैदा हुआ या वहां से निर्यात किया गया हो, तो जाता है तो उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। केंद्र का मकसद है इससे घरेलू बाजार में दाल की सप्लाई बढ़े, और कीमतों में कमी हो।

