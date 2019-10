Modi XI Meeting: चेन्नई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, चीनी राष्ट्रपति भी हुए रवाना, स्वागत को तैयार मल्लापुरम, पढ़ें हर अपडेट

महाबलीपुरम। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच महाबलीपुरम के मल्लापुरम में होने वाली दूसरी अनौपचारिक मुलाकात के पूरा शहर तैयार हो गया है। इस अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए तमिलनाडु का ऐतिहासिक महाबलीपुरम (मामल्लापुरम) सुरक्षा के लिहाज से अभेद्य किले में तब्दील हो गया है। सुरक्षा इंतजामों के साथ ही सुंदरता के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अलग-अलग क्षेत्र और लोगों ने अपने-अपने स्तर पर स्वागत की तैयारियां भी की हैं। पढ़ें आज दोपहर 2.10 पर चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचने वाले चीनी राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी हर जानकारी:-

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति से होने वाली मुलाकात के लिए चेन्नई पहुंच गए हैं और यहां से महाबलीपुरम जाएंगे।

- चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने भारत दौरे पर चेन्नई आने के लिए रवाना हो गए हैं।

- जिनपिंग शुक्रवार दोपहर 2.10 बजे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से वह 50 किलोमीटर दूर स्थित महाबलीपुरम लग्जरी कार हांगकी से जाएंगे।

- प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच शुक्रवार और शनिवार को कई दौर की शिखर वार्ता होगी।

- शी जिनपिंग के स्वागत के लिए पूरा मल्लापुरम शहर तैयार है और सुरक्षा के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं।

Tamil Nadu: Security heightened in Mamallapuram and decorations put up. The town is all set to welcome Chinese President, Xi Jinping as he arrives today to hold the second informal meeting with Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/d19GjO0a13 — ANI (@ANI) October 11, 2019

- हार्टिकल्चर विभाग ने चीनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए महाबलीपुरम के पंच रथों के करीब 18 प्रकार के फलों, सब्जियों व अन्य चीजों से एक बड़ा गेट तैयार किया है। यह सारी चीजें राज्य के अलग-अलग हिस्सों से मंगवाई गईं हैं।

Tamil Nadu: Dept of Horticulture has decorated a huge gate near 'Pancha Rathas' in Mamallapuram where PM Modi & Chinese President, Xi Jinping are expected to visit later today. 18 varieties of vegetables & fruits,brought from different parts of the state, used in this decoration. pic.twitter.com/L8QXhWw34B — ANI (@ANI) October 11, 2019

- इस अनौपचारिक मुलाकात के लिए महाबलीपुरम को अभेद किले में बदल दिया गया है। महाबलीपुरम में 5000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। शोर टेंपल के समीप समुद्र में तटरक्षक बल का पोत भी तैनात किया गया है।

Tamil Nadu: The 2nd informal meeting between PM Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping to begin in Mamallapuram today. Indian Navy and Indian Coast Guard have deployed warships, at some distance from the shore in Mamallapuram, to provide security from any seaborne threat. pic.twitter.com/wmO2ImJWcC — ANI (@ANI) October 11, 2019

- ओल्ड महाबलीपुरम रोड समेत चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा की गई है। तटरक्षक बल का एक अन्य पोत भी मंदिर से कुछ दूरी पर तैनात किया गया है। 800 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।

कुछ ऐसा होगा चीनी राष्ट्रपति के दौरे का कार्यक्रम

शुक्रवार को दोपहर 2.10 बजे शी जिनपिंग चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद शाम शाम 4 बजे वो महाबलीपुरम रवाना होंगे। शाम 5 बजे यहां स्थित तीन स्मारकों-अर्जुन के तपस्या स्थल, पंच रथ व शोर टेंपल का भ्रमण करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे शोर टेंपल पर कलाक्षेत्र की टीम के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। करीब आधे 45 मिनट बाद शाम 6.45 बजे शी जिनपिंग, पीएम मोदी के रात्रिभोज में शामिल होंगे।

शनिवार के दिन उनका कार्यक्रम सुबह 9.50 बजे ताज फिशरमैन्स रिसॉर्ट से शुरू होगा। इसके बाद सुबह 10 बजे 5 पीएम रिसॉर्ट के मचान पर टेटी-ए-टेटी पर बातचीत करेंगे। सुबह 10.50 बजे के आसपास रिसॉर्ट के टेंगो हॉल में दोनों देशों की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। वहीं दोपहर 11.45 बजे पीएम मोदी द्वारा दिए जाने वाले लंच में शामिल होंगे। चीनी राष्ट्रपति दोपहर 1.30 बजे यहां चेन्नई एयरपोर्ट रवाना होंगे और वहां से नेपाल जाएंगे।