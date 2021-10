java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: एविन लुइस यशस्वी जायसवाल संजू सैमसन (C) (W) शिवम दुबे ग्लेन फ़िलिप्स डेविड मिलर राहुल तेवतिया श्रेयस गोपल चेतन सकरिया कुलदीप यादव मुस्तफ़िज़ुर रहमान ट्रेंट बोल्ट जयंत यादव जसप्रीत बुमराह नाथन कूल्टर-नाइल जेम्स नीशम कीरोन पोलार्ड Referral 1 (5.3 ovs): E Lewis against Mumbai (LBW) Unsuccessful (RAJ: 0, MUM: 1) Mandatory Power play (1-6): Rajasthan 41/2 Strategic Time-out: Rajasthan 47/3 in 8.0 overs Rajasthan 50/4 in 9.2 overs Strategic Time-out: Rajasthan 62/5 in 13.0 overs Innings Break: Rajasthan 90/9 in 20.0 overs रोहित शर्मा (C)