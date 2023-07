नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का शुक्रवार को सातवां दिन है। विपक्ष ने आज भी मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा किया है। लोसभा और राज्यसभा का कार्यावाही बाधित हुई है। वहीं कांग्रेस ने पूछा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कब होगी। यहां पढ़िए संसद के दोनों सदनों का अपडेट

हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में सभपति से पूछा कि आप सदन चलने देना चाहते हैं या नहीं।

वीडियो: संसद में आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए संसद में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष कक्ष में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई।

#WATCH | Meeting of like-minded Opposition floor leaders underway at the Rajya Sabha LoP chamber in Parliament to discuss the strategy for the floor of the House. pic.twitter.com/4kGUevl7mt

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ''नियम 198 के तहत हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव है। इस नियम के मुताबिक मणिपुर हिंसा मामले में चर्चा तुरंत होनी चाहिए। सरकार नहीं चाहती कि सदन में इस मुद्दे पर उससे सवाल पूछे जाएं।'

#WATCH | Delhi: Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury. says, "Under rule 198, we have the no-confidence motion...according to this rule the discussion (regarding Manipur) should happen immediately the government doesn't want the speaker of the House to ask them questions...I… pic.twitter.com/ttOsGVcs6r

— ANI (@ANI) July 28, 2023