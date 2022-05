Monsoon Update: गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, मानसून की एंट्री पर मौसम विभाग ने दिया नया अपडेट

फॉन्ट साइज़ बदलें

Monsoon Update: दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले दो से तीन दिनों के दौरान केरल पहुंच सकता है। इससे पहले मौसम विभाग ने शुक्रवार को मानसून के केरल पहुंचने की भविष्यवाणी की थी। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण अरब सागर में तेज हवाएं चल रही हैं। केरल तट और उससे सटे दक्षिण-पूर्व अरब सागर में बादल छाए हुए हैं। इस कारण अगले दो-तीन दिनों में केरल में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। 30 मई से 2 जून के बीच केरल में मानसून पहुंच सकता है।

इन राज्यों में बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने केरल और लक्षद्वीप में गरजसबिजली के साथ व्यापक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। अगले पांच दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में छिटपुट बरसात संभव है।

Thunderstorm with light to moderate intensity rain and gusty winds with speed of 30-50 Km/h would occur over and adjoining areas of Karnal (Haryana) Shamli, Sakoti Tanda, Daurala, Meerut, Modinagar, Kithor, Garhmukteshwar, Pilakhua, Hapur, Gulaoti, Siyana, Sikandrabad, — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 27, 2022

Bulandshahar, Jahangirabad, Anupshahar, Shikarpur, Khurja, Pahasu, Debai, Narora (U.P.) during next 2 hours. pic.twitter.com/Eq4KJyz0hI — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 27, 2022

यहां बढ़ेगा तापमान

उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं आईएमडी ने अगले चार दिनों में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज के साथ छिटपुट बारिश का अनुमान लगाया है। कहा कि अगले दो से तीन दिनों के दौरान उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है।

Thunderstorm with light to moderate intensity rain and gusty winds with speed of 30-50 Km/h would occur over and adjoining areas of Meerut, Modinagar, Pilakhua, Sikandrabad, Bulandshahar (U.P.) during next 2 hours. — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 27, 2022

Thunderstorm/Duststorm with light to moderate intensity rain and gusty winds with speed of 50-60 Km/h would occur over and adjoining areas of South, South-West, West Delhi, NCR (Gurugram, Manesar, Faridabad, Ballabhgarh), Hissar, Hansi, Meham, Tosham, Rohtak, Bhiwani, @ndmaindia pic.twitter.com/qZ29YdPp51 — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 27, 2022

Posted By: Navodit Saktawat