अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार देर रात्रि गांधीनगर राजभवन में मोरबी पुल हादसे को लेकर समीक्षा बैठक की। सोमवार को मोदी ने रोड शो रद्द कर दिया। मोदी मंगलवार दोपहर 1 बजे मोरबी पीडित परिवारों से मिलने जाएंगे। सोमवार को दिनभर मोदी ने अहमदाबाद व पालनपुर जिले में विकास कार्यों का लोकार्पण किया जिसमें अहमदाबाद से उदयपुर की ब्रॉडगेज रेल सेवा भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को दिनभर विविध सरकारी कार्यक्रमों को सादगी से पूरा किया।

देर रात्रि राजभवन पहुंचकर मोरबी हादसे पर समीक्षा बैठक की। मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, ग्रह राज्यमंत्री हर्ष संघवी, मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव के कैलाशनाथन, मुख्य सचिव पंकज कुमार व अन्य आला अधिकारियों की मौजूदगी में केबल ब्रिज हादसे की विगतवार जानकारी ली तथा प्रशासन की ओर से किये गये राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। मोदी मंगलवार दोपहर 1 बजे मोरबी पीडित परिवारों से मिलने जाएंगे, परशुराम ग्राउंड पर हैलीपेड से वे सीधे केबल ब्रिज घटनास्थल जाएंगे।

पेज समिति सम्मेलन रद्द

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार को होने वाला भाजपा का पेज समिति सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। मोदी मंगलवार को मोरबी पीड़ित परिवारों से मिलने जाएंगे। कांग्रेस ने भी परिवर्तन यात्रा 1 दिन के लिए स्थगित रखी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आदि नेता सोमवार को मोरबी पीड़ितों से मिलने पहुंचे।

मुआवजे की घोषणा

प्रधानमंत्री मोदी ने पुल दुर्घटना में मारे गये व्यक्ति के परिजनों को केंद्र की ओर से 2 -2 लाख रु तथा घायलों को 50 – 50 हजार रु के मुआवजे की घोषणा की। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने म्रतकों को 4-4 लाख रु तथा घायलों को 50-50 हजार रु के मुआवजे की घोषणा की है।

उच्चस्तरीय जांच समिति

मोरबी केबल ब्रिज दुर्घटना की जांच के लिए सरकार ने पांच वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी गठित की है। इसमें महानगर पालिका प्रशासन आयुक्त राजकुमार बेनीवाल, चीफ इंजीनियर के एम पटेल, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर गोपाल टांक, मार्ग एवं मकान विभाग के सचिव संदीप वसावा तथा सीआईडी क्राइम के आईजी सुभाष त्रिवेदी शामिल हैं।

इससे पहले मोदी ने सोमवार को 2900 करोड के रेल प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया इसमें अहमदाबाद – उदयपुर रेल सेवा, एवं ब्रॉडगेज लाइन का लोकार्पण किया। यह अहमदाबाद से दिल्ली के लिए वाया उदयपुर नया रेल रूट होगा। उत्तर गुजरात में बनासकांठा जिले के थराद में विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

