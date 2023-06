Odisha Train Accident: बालासोर, ओडिशा रेल हादसे में अभी तक 531 से अधिक लोगों को लगभग 15.6 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा पीड़ितों को मुआवजे पर दक्षिण पूर्व रेलवे के सीपीआरओ आदित्य कुमार चौधरी ने कहा है कि वे परिवार जिन्होंने अपने सदस्यों को खो दिया है और जो मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उनसे कटक, मिदनापुर, भुवनेश्वर और बालासोर में हमारे हेल्पडेस्क से संपर्क करने की अपील करता हूं।

#WATCH | Balasore, Odisha: Over 531 people have been compensated amounting to around Rs 15.6 crores. Those families who have lost their members & who want to get compensation...I appeal to them to contact our helpdesks in Cuttack, Midnapore, Bhubaneswar & Balasore: Aditya Kumar… pic.twitter.com/2vpcudZk9H

पश्चिम बंगाल की सीएम और पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी ने बालासोर ट्रेन हादसे के घायलों से मिलने के बाद कहा, हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए। कटक, ओडिशा में एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उन्‍होंने कहा कि हमें लोगों के साथ होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। सच्चाई को दबाया नहीं जाना चाहिए।

#WATCH | "...We must work for the people. We must be with the people. We want that truth must come out. Truth must not be suppressed," says West Bengal CM and former Railways Minister Mamata Banerjee after meeting the injured of #BalasoreTrainAccident at SCB Medical College and… pic.twitter.com/MfjlfHMfEh

