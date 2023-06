Trains Canceled Due to Cyclone Bipajoy: चक्रवात बिपरजोय के चलते गुजरात के कई इलाकों में भारी तबाही की आशंका है। इसकी वजह से रेलवे की सेवाओं पर भी असर पड़ा है। रेलवे और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पश्चिमी रेलवे ने गुजरात से जानेवाली या यहां आनेवाली अब तक 99 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा 39 ट्रेनों को उनके डेस्टिनेशन के पहले ही रोक दिया गया है, जबकि 38 ट्रेनों को अगले स्टेशनों से शुरु किया गया है। पश्चिम रेलवे के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सुमित ठाकुर ने बताया कि चक्रवाती तूफान 'बिपरजॉय' के असर को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।

चक्रवाती तूफान के दौरान चलनेवाली तेज हवाओं और बारिश से फसलों, घरों, सड़कों, बिजली और संचार के खंभों को व्यापक नुकसान हो सकता है और निकासी मार्गों में बाढ़ आ सकती है। रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसे देखते हुए रेलवे समेत सभी विभागों ने ऐहतियाती कदम उठाये हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार की रात रेलवे ट्रैक, OHE और दूसरी तरह के संसाधनों को होने वाले नुकसान के बारे में अधिकारियों से चर्चा की और जरुरी निर्देश दिये।

#WATCH | Railway Minister Ashwini Vaishnaw held a live meeting at the 'war room' today. He held discussions over railway tracks, OHE (overhead equipment) and other issues. He gave the officials directions to remain strict over the matters of security and protection. He also spoke… pic.twitter.com/2Xfg0dXuNT

— ANI (@ANI) June 15, 2023