कोरोना वायरस ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। इस खतरनाक वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार को 21 दिन के लॉकडाउन जैसा बड़ा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा है। सरकार के इस कदम ने जहां लोगों की परेशानी बढ़ा दी है वहीं कई लोगों के लिए यह वक्त जिंदगी में कभी न भूलने वाला वक्त हो गया है। बिहार के भागलपुर में रहने वाले एक युवक को भी लॉकडाउन की कड़वी यादें ताउम्र सताती रहेंगी। दरअसल युवक की मां का गांव में निधन हो गया वहीं युवक लॉकडाउन की वजह से फंस गया है। वह मां के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पा रहा है।

घर पहुंचने के लिए लगा रहा गुहार

बिहार के भागलपुर के एक गांव में रहने वाला टीपू यादव पेशे से मजदूर है। घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए वह घर से दूर रहकर मजदूरी करता है। हाल ही में उसकी मां का गांव में निधन हो गया, जब उसे इसकी जानकारी मिली तो वह गांव पहुंचने के लिए निकला लेकिन लॉकडाउन की वजह से टीपू अपने गांव नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में वह सब लोगों से घर पहुंचाने के लिए मदद की गुहार लगाता नजर आया।

टीपू यादव ने कहा 'मेरी मां का निधन हो गया है और मैं लॉकडाउन की वजह से फंस गया हूं। मैं अब मेरे गांव जाना चाहता हूं। मैं बहुत गरीब आदमी हूं। कृपया मेरी मदद करें।'

Delhi: Tipu Yadav, a migrant labourer from Bhagalpur in Bihar says,"my mother has expired and I am stuck here due to the lockdown. I want to reach my village now. I am a poor man. Please help me." (30.3.2020) #COVID19 pic.twitter.com/XTTPtGVVKI

— ANI (@ANI) March 30, 2020