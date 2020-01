Nirbhaya Mother: निर्भया के चारों दोषियों के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट डेथ वारंट जारी कर चुकी है। हालांकि कानूनी पेंचीदगियों की वजह से 22 जनवरी को दोषियों को होने वाली फांसी की तारीख आगे बढ़ गई है। इसे लेकर आज भी पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस बीच अपनी बेटी के हत्यारों की फांसी की सजा पर असमंजस होने के बाद उनकी मां आशा देवी का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मौत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि कोर्ट द्वारा जारी किए गए डेथ वारंट के खिलाफ एक दोषी ने दया याचिका लगाई है। वहीं एक दोषी ने क्यूरेटिव पिटीशन के खिलाफ याचिका लगाई।

PM मोदी से की यह अपील

निर्भया केस के दोषियों को पूर्व में 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी होना थी लेकिन अब यह तारीख आगे बढ़ गई है। इसे लेकर निर्भया की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि उनकी बच्ची की मौत के साथ मजाक ना होने दें। पीएम मोदी से कानून में संशोधन की मांग करते हुए निर्भया की मां ने उन्हें 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पहले किए गए वादे 'अब बहुत हुआ नारी पर वार, अबकी बार मोदी सरकार' भी याद दिलाया।

#WATCH Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: Till now, I never talked about politics, but now I want to say that those people who held protests on streets in 2012, today the same people are only playing with my daughter's death for political gains. pic.twitter.com/FvaC89TwKI

— ANI (@ANI) January 17, 2020