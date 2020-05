#mothersday2020 : सोशल मीडिया पर मदर्स डे की धूम, देखें शानदार कमेंट्स और Memes

#mothersday2020 : आज पूरे देश व दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को मदर्स डे के SMS, Hindi Shayri, Quotes भेज रहे हैं। सोशल मीडिया Social Media पर मदर्स डे की धूम है। यह #mothersday2020 और #मातृ_दिवस के नाम से जबर्दस्‍त ट्रेंड हो रहा है। लोग Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram पर पोस्‍ट, कमेंट्स करके अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर Funny Pranks का ट्रेंड भी देखा जा रहा है। आइये आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर क्‍या चल रहा है।

#मातृ_दिवस I love my mother and father of all parents pic.twitter.com/KojnHMHOtD — mohit kumar (@mohitku73284290) May 10, 2020

M” is for the million things she gave me

O” means only that she’s growing old

T” is for the tears she shed to save me

H” is for her heart of purest gold

E” is for her eyes, with love-light shining

R” means right, and right she’ll always be #मातृ_दिवस।

#motherday2020

#MothersDay

मुनव्‍वर राना के नज़रिये से

उर्दू के जाने-माने शायर मुनव्‍वर राना Munawwar Rana की पहचान "मां" पर लिखे उनके काव्‍यों से हर आम व खास के बीच बनी हुई है। अपने लंबे काव्‍य जीवन में उन्‍होंने बड़ा हिस्‍सा मां पर आधारित शायरी को दिया है। देश व दुनिया में उनके लिखे अशआर खूब पसंद किए जाते हैं। आज मदर्स डे के मौके पर पढ़ें कुछ चुनिंदा अल्‍फाज।

1. लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती

बस एक माँ है जो मुझसे ख़फ़ा नहीं होती

2. मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आँसू

मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना

3. किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकाँ आई

मैं घर में सब से छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई

4. इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है

माँ बहुत ग़ुस्से में होती है तो रो देती है

5. मेरी ख़्वाहिश है कि मैं फिर से फ़रिश्ता हो जाऊँ

माँ से इस तरह लिपट जाऊँ कि बच्चा हो जाऊँ

6. जब तक रहा हूँ धूप में चादर बना रहा

मैं अपनी माँ का आखिरी ज़ेवर बना रहा

7. ऐ अँधेरे! देख ले मुँह तेरा काला हो गया

माँ ने आँखें खोल दीं घर में उजाला हो गया

8. मुसीबत के दिनों में हमेशा साथ रहती है

पयम्बर क्या परेशानी में उम्मत छोड़ सकता है

9. ख़ुद को इस भीड़ में तन्हा नहीं होने देंगे

माँ तुझे हम अभी बूढ़ा नहीं होने देंगे

10. जब भी देखा मेरे किरदार पे धब्बा कोई

देर तक बैठ के तन्हाई में रोया कोई

11. हादसों की गर्द से ख़ुद को बचाने के लिए

माँ ! हम अपने साथ बस तेरी दुआ ले जायेंगे

This Video is From a Old Age Home in Assam. Tribute to Every Mother in this World. I am Sure that, After Seeing this Video the Smile Will be On Everybody's Face ☺️. #MothersDay #mothersday2020 #मातृ_दिवस pic.twitter.com/qNU4XdOjhP — Sparsh प्रताप Shaurya (@SparshSaurya1) May 10, 2020

M" is for the million things she gave me O" means only that she's growing old T" is for the tears she shed to save me H" is for her heart of purest gold E" is for her eyes, with love-light shining R" means right, and right she'll always be #मातृ_दिवस।#motherday2020#MothersDay pic.twitter.com/TGya0pUVup — Pratap Singh Journalist (@Pratapsinghstv) May 10, 2020

हस्तस्पर्शो हि मातृणामजलस्य जलांजलि: । Dedicated to the epitome of selflessness, love & devotion. To all mothers on #MothersDay, who have shaped our lives into what we are today.#मातृ_दिवस pic.twitter.com/E4kwDJibRk — Sanjiv Bhartiya (@Sanjiv29) May 10, 2020

Celebrating Motherhood! Your cares know no end, You add new light with your presence. You are an ever blooming beauty who make the world a Better and Blessing place, Wishing all moms a very Happy Mother's Day!#mothersday2020 #happymothersday #mothersday2020#मातृ_दिवस pic.twitter.com/QZGt7yR491 — thakur007 (@VIJAYKUSHWAH8) May 10, 2020

A mother is she who can take the place of all others but whose place no one else can take. #HappyMothersDay #mothersday2020 #मातृ_दिवस_की_हार्दिक_शुभकामनाएँ#मातृ_दिवस pic.twitter.com/uOPxhGEzQ4 — Indrajeet Verma🇮🇳 (@Indrajeet7556) May 10, 2020

You will not find so many similarities for any other word in different languages that the word "MAA or Mother" is having. Most of them start with similar sounds and feelings. #HappyMothersDay #मातृ_दिवस Even, most of the Indian Languages are not on the list. 🤣 pic.twitter.com/NXpMPg7VwF — Sube Singh (@SubeSingh09) May 10, 2020

M" is for the million things she gave me O" means only that she's growing old T" is for the tears she shed to save me H" is for her heart of purest gold E" is for her eyes, with love-light shining R" means right, and right she'll always be#motherday2020#MothersDay#मातृ_दिवस pic.twitter.com/LUyoHAlPCC — Neha Sharma (@nehasharma2021) May 10, 2020

Pallavi Trivedi

माँ के लिए

-------------------------------------

समंदर किनारे अपनी सखियों संग पानी उछालती दौड़ जाती है माँ

उसे समंदर से दोस्ती बढ़ानी है

पीठ पर एक बड़ी लहर की धौल महसूस करनी है

पाँव के नीचे गुदगुदाती रेत को अपनी उँगलियों से थपकना है

जंगल के बाहर बैठ माँ हमारा इंतज़ार नहीं करती

एडिडास के जूते और एक लाठी को साथ लेकर वह सम्पूर्ण जंगल नापती है

उसे भी हॉर्नबिल और लंबी पूंछ वाला कोतवाल किताबों के बाहर की दुनिया में देखना है

उसे भी विशाल बिलों में रहती चींटियों के संसार से परिचित होना है

पेड़ से झरते महुए के नीचे आँख बंद कर खड़ा होना है

माँ की आँखों के धुंधले रेटिना में अब हीरे से चमकते है सपने

माँ एक सौ आठ ख्वाहिशो के मनकों वाली माला फेरा करती है

माँ जो एक फ्रॉक से निकल सीधे दुल्हन के जोड़े में और फिर माँ की साड़ी में समा गयी

वह कहाँ जान पायी कि

तमाम रिश्तों के जाल से मुक्त नीले आकाश में उड़ना क्या होता है?

सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री होना क्या होता है?

आख़िर माँ ने खोज लिए वो हसीन पल जो उस कॉलेज की पहली बेंच पर उसके लिए रखे थे

जहां वो कभी गयीं ही नहीं

अब मैं देख रही हूँ माँ को एक मीठा गीत गाती चिड़िया में बदलते

सर में प्यार से उंगलियां फिराती ,

कटहल और गोभी के अचार डालती ,

ज़रा देर होने पर जान सुखाती मेरी माँ

दुनिया की सबसे प्यारी माँ है और

पहाड़ों पर चढ़ती, नदी में पाँव डालकर बैठती,

मोबाइल में हिंदी टाइपिंग सीखने पर खिलखिला उठती ,

पिज़्ज़ा का नाम लेते ही आँखें चमकाती ,

बेफिक्री की गहरी नींद सोती मेरी माँ

दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है।

मेरी प्यारी माँ। आप हमेशा यूँ ही खूबसूरत, फिट और उत्साह से भरी रहो।😘😘😘😘😘

Posted By: Navodit Saktawat

