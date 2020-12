Mukesh Ambani बन गए दादा, सामने आई पोते की पहली तस्‍वीर

देश के टॉप बिजनेसमैन मुकेश अंबानी दादा बन गए हैं। उनके बड़े बेटे आकाश की पत्‍नी श्‍लोका ने वीरवार सुबह 11:00 बजे पुत्र का जन्‍म दिया है। आकाश और श्‍लोका का विवाह 9 मार्च 2019 को हुआ था। उनके विवाह पर हुए जश्‍न की देश और विदेश हर जगह खूब चर्चा हुई थी। नीता और मुकेश अंबानी पहली बार दादा-दादी बनकर बेहद खुश हैं। नीता और मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी और पत्नी श्लोका अंबानी ने एक बच्चे के जन्म की घोषणा की है। गुरुवार को मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ। "नीता और मुकेश अंबानी को पहली बार दादा-दादी बनने की खुशी है। उन्होंने धीरूभाई और कोकिलाबेन अंबानी के पोते का स्वागत किया। श्लोका और आकाश अंबानी आज मुंबई में एक बच्चे के पेरेंट्स बन गए हैं। इस नए सदस्‍य के आगमन ने मेहता और अंबानी परिवारों को बहुत खुशी दी है। आकाश की पत्‍नी श्लोका मेहता देश के दिग्गज हीरा कारोबारी रशेल मेहता की पुत्री हैं। एक बिजनेस वूमेन होने के साथ ही आकाश की पत्‍नी श्‍लोका सोशल वर्कर भी है। श्‍लोका कनेक्‍ट फॉर नाम से एक एनजीओ का संचालन भी करती है इसे उन्‍होंने 2015 में शुरु किया था। इस एनजीओ में जरूरतमंद लोगों को भोजन, शिक्षा और रहने के लिए जगह दी जाती है। आकाश अंबानी के साथ अचानक सगाई की खबर के बाद श्लोका ने सुर्खियां बटोरीं। उनकी सगाई से लेकर 2019 में उनकी शादी तक, श्लोका एक घरेलू नाम बन गई। उनकी शादी में हाई प्रोफ़ाइल परफार्मेंस और मेहमानों की एक लंबी सूची देखी गई। श्‍लोका एक व्यवसायी परिवार में जन्मीं और पली-बढ़ीं। वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी की छात्रा थीं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी मास्टर डिग्री हासिल की जिसके बाद वह 2014 में भारत लौटीं।

Congratulations to Shloka & Akash Ambani for the birth of their baby boy. I also congratulate Shri Mukeshbhai, Neetabhabhi and the entire Ambani Family for the arrival of the new member. This is indeed a day to rejoice. Lots of love and blessings for the baby. pic.twitter.com/CVtRfPp0Rk — Parimal Nathwani (@mpparimal) December 10, 2020

चार साल की उम्र में हुई थी दोस्‍ती

आकाश और श्‍लोका स्‍कूल से ही दोस्‍त रहे हैं। उनकी दोस्‍ती चार साल की उम्र में हुई थी। दोनों एक साथ धीरुभाई अंबानी इंटरनेशनल स्‍कूल में पढ़ते थे। इसके बाद श्लोका ने 2009 में न्यू जर्सी के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। लंदन स्‍कूल ऑफ इकोनो‍मिक्‍स एंड पॉलिटिकल साइंस से श्‍लोका ने लॉ में मास्‍टर्स की डिग्री हासिल की है। अरबपति परिवार की बहू होने और एक लग्जरी लाइफ स्टाइल में रहने वाली श्‍लोका जमीन से जुड़ी हैं। वह अपने एनजीओ के जरिए वे बेसहारा और गरीब लोगों की हर संभव सहायता करती हैं। एनजीओ और बिजनेस में व्‍यस्‍त रहने पर भी वह फुर्सत के क्षणों में आउटिंग पर जाना पसंद करती हैं। आकाश अंबानी की तरह श्‍लोका को कीमती गाड़ियों में घूमने का शौक है। श्लोका के पास अपनी बेंटले कार है जिसकी कीमत 4 करोड़ है।

Statement from the Ambani family spokesperson:

With the grace and blessings of Lord Krishna, Shloka and Akash Ambani became proud parents of a baby boy today in Mumbai. Nita and Mukesh Ambani are delighted to become grandparents for the first time, as they welcomed the great grandson of Dhirubhai and Kokilaben Ambani. Both mother and son are doing well. The new arrival has brought immense joy to the entire Mehta and Ambani families.

