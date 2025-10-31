Mumbai Hostage Case: रोहित आर्या के 2.4 करोड़ रुपये की मांग पर मचा बवाल, सरकार ने बताई पूरी सच्चाई

डिजिटल डेस्क। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि रोहित आर्या के 2.4 करोड़ रुपये के दावे झूठे हैं। सरकार ने कहा कि आर्या की कंपनी को 'लेट्स चेंज' नामक शहरी सफाई अभियान में चुना गया था, लेकिन उनके दस्तावेज अधूरे थे और उन्होंने अवैध रूप से स्कूलों से फीस वसूली थी। इसी कारण यह योजना रद्द कर दी गई।

क्या है मामला? रोहित आर्या ने दावा किया था कि सरकार ने उनके शहरी स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत किए गए काम का 2.4 करोड़ रुपये का भुगतान रोक रखा है। इस रकम की मांग को लेकर उसने फर्जी ऑडिशन के नाम पर 17 बच्चों को बंधक बना लिया था। इससे पहले उसने एक वीडियो जारी कर अपनी मांगों का जिक्र किया था, लेकिन उसमें कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई थी।

सरकार की सफाई शिक्षा विभाग ने बयान जारी करते हुए बताया कि आर्या और उसकी कंपनी अप्सरा मीडिया को साल 2022 और 2023 में 'लेट्स चेंज' अभियान के तहत काम सौंपा गया था। इस अभियान में करीब 59 लाख छात्रों को स्वच्छता मॉनिटर के रूप में जोड़ा गया था। सरकार ने बताया कि इस योजना के पहले चरण में 9.9 लाख रुपये जारी किए गए थे, जबकि दूसरे चरण के लिए 20.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। इसमें 2 करोड़ रुपये “स्वच्छता मॉनिटर” पहल के लिए तय किए गए थे।