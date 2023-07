मुंबई/नई दिल्ली। महाराष्ट्र समेत देश के बड़े हिस्से में भारी बारिश का दौर जारी है। मुंबई में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त है। आज स्कूलों में छुट्टी का एलान किया गया है।

वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। जिले के खालापुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव में भूस्खलन के बाद करीब 50 घर चपेट में आ गए हैं। अब तक 5 लोगों की मौत की सूचना है। 20 से अधिक लोगों को बचाया गया है। पूरा गांव जमींदोज हो गया है। 100 से अधिक के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर है। राहत तथा बचाव कार्य जारी है।

#WATCH | Maharashtra: Rescue operation underway by NDRF after a landslide occurred in Irshalwadi village of Khalapur tehsil of Raigad district.

According to the Raigad police, four people have died and three others have been injured. pic.twitter.com/z14SKMjyuK

— ANI (@ANI) July 20, 2023