Mumbai Heat Stroke: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान भारी भीड़ और गर्मी की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। हीटस्ट्रोक की वजह से अभी भी 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। देर रात उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और एनसीपी नेता अजीत पवार ने एमजीएम कमोठे अस्पताल में पहुंच कर इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने इसके लिए आयोजकों को जिम्मेवार ठहराया।

Navi Mumbai, Maharashtra | We have met the people who're undergoing treatment, interacted with 4-5, two among them are in critical condition. The event was not planned properly. Who will investigate this incident?: Uddhav Thackeray pic.twitter.com/INTGU2v45s

