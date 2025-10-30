'मुझे उकसाया न जाए', मुंबई में ऑडिशन के बहाने बच्चों को बुलाकर बंधक बनाया, हिरासत में आरोपी रोहित आर्या

डिजिटल डेस्क। मुंबई के अंधेरी इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक स्टूडियों में 15 से 20 बच्चों को बंधक बनाए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना आरए स्टूडियो की है जहां पहली मंजिल पर एक्टिंग की क्लास चलती है।

बताया जा रहा है कि पिछले चार-पांच दिन से यहां ऑडिशन चल रहे थे और सुबह भी करीब सौ बच्चे ऑडिशन के लिए आए थे। सुबह करीब 80 बच्चों को वापस भेज दिया गया और बारी बच्चों को कमरे में बंद कर दिया गया।

बच्चों को देख लोगों में मची अफरा-तफरी

इस दौरान बच्चे खिड़की से बाहर झांकने लगे, जिससे आस-पास के लोगों में अफरा-तफरा मच गई। इसके बाद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और घटना स्थल पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने बच्चों को रिहा कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बंधक बनाने वाले ने वीडियो भी जारी किया

बंधक बनाने वाले ने एक वीडियो भी जारी किया। इसमें वह धमकी देते हुए कह रहा है, ''मैंने एक प्लान के तहत बच्चों को बंधक बनाया है। अगर मुझे थोड़ा भी उकसाया गया तो मैं इस जगह को आग लगा दूंगा। मैंने आत्महत्या का कदम उठाने के बजाय यह प्लान बनाया था। मुझे उकसाया न जाए, नहीं तो मैं बच्चों को नुकसान पहुंचाना वाला कदम उठा लूंगा।''