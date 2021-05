मुंबई पुलिस का कहना है कि सचिन हिंदुराव वाजे को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वाजे मनसुख हिरेन मौत मामले और एंटीलिया बम मामले में आरोपी हैं।

Sachin Hindurao Waze has been dismissed from the police service, says Mumbai Police

Waze is an accused in Mansukh Hiren death case and Antilia bomb scare case

(the man in the center in the file pic) pic.twitter.com/jZHDs3eJzx

