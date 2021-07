Mumbai Rains: मायानगरी मुंबई में बीती रात और शुक्रवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कामकाज का दिन होने से परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने दिनभर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही शाम को हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को समुद्र से दूर रहने को कहा गया है। दैनिक मौसम अपडेट में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने भविष्यवाणी की है कि अगले 24 घंटों में मुंबई और उसके उपनगरों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी।

मुंबई में जारी भारी बारिश के कारण शुक्रवार सुबह गांधी मार्केट क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया। समाचार एजेंसी एएनआई से ट्वीट की गई तस्वीरों में दिखाया गया है कि किस तरह ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी जाम की स्थिति बनी।मुंबई में मंगलवार रात से ही बारिश हो रही है और कई प्रमुख सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार और शुक्रवार को मुंबई के लिए यलो श्रेणी का अलर्ट जारी किया, जिसमें अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और शनिवार और रविवार के लिए ग्रीन अलर्ट की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ जल्द ही बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है।

3 घंटे की बारिश में पानी-पानी हो गई मायानगरी, बीएमसी पर उठे सवाल

शुक्रवार सुबह महज 3 घंटे की झमाझम से मुंबई में पानी भर गया। इसके बाद बीएमसी पर सवाल उठने लगे। लोगों का कहना है कि बीएमसी ने नालों की सफाई ठीक से की होती तो जलभराव नहीं होता। मुंबई में भारी बारिश के कारण हर बार निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। बिजली आपूर्ति, जल सेवाओं और स्थानीय यातायात पर असर पड़ता है।

#WATCH | Maharashtra: Mumbai receives heavy rainfall this morning. Visuals from Chunabhatti railway station as the railway tracks begin getting waterlogged. pic.twitter.com/EJdpTYJ8QZ

#MumbaiRains #MumbaiRains #Mumbaikar #Mumbai #MumbaiMetro

"The climb may be tough, but the view from the top is always better"

A rainy day's view from my home on the 56th floor! pic.twitter.com/ck7vq20I8c

— Vinod Kumar Motwani🇮🇳 (@vkumarmotwani) July 12, 2021