Maharashtra Corona Update: महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। मुंबई में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 1,410 नए मामले सामने आए, जो 6 अक्टूबर के बाद सबसे अधिक हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन के भी 20 नये मामले दर्ज किये गये। इसके साथ ही प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 108 पहुंच गये हैं। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 8,426 है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई है। बुधवार को 1,201 नए मामले सामने आने के बाद गुरुवार को 1,179 मामले और शुक्रवार को 1410 मामले दर्ज हुए। गुरुवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 23 मामले दर्ज किए, जो अब तक एक ही दिन में सबसे अधिक मामले हैं।

20 new cases of Omicron reported in the state today, takes case tally to 108. Out of these, 54 cases have been discharged following a negative RT PCR test pic.twitter.com/LC9QJrPh4p

BMC ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एक और कदम उठाया है। ताजा आदेश के मुताबिक दुबई से आनेवाले ऐसे सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को, जो मुंबई में रहते हैं, अपने घरों में 7 दिनों के अनिवार्य क्वारंटीन में रहना होगा। साथ ही इन्हें 7वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना होगा। वहीं जो अंतरराष्ट्रीय यात्री मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे शहरो में रहते हैं, उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। उनके लिए अलग गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी।

Omicron | All international passengers arriving from Dubai who are Mumbai residents to compulsorily undergo 7-day home quarantine, RT-PCR on Day7; Intn'l arrivals residing in other parts of Maharashtra not allowed to take public transport, vehicles will be arranged for them:BMC pic.twitter.com/PAi6nzOm8k

